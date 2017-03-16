Татарстанцы присоединились ко Всероссийской акции, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией. В НКЦ «Казань» проходит молодежный музыкальный патриотический фестиваль «Крымская весна».

Инициатива нынешнего фестиваля принадлежит Лиге студентов Республики Татарстан при поддержке других молодежных и патриотических организаций. В рамках фестиваля состоится акция «Литературная карта России для молодежи Крыма» по сбору литературы о Республике Татарстан для передачи в библиотеки Крыма: любой пришедший на фестиваль сможет принять участие в данной акции и подарить книгу. Академией творческой молодежи Татарстана будет организована возможность отправить открытку в Крым перед началом фестиваля.

В НКЦ «Казань» организованы выставка картин художников Крыма и фотовыставка «Многоликий Татарстан», сообщает ИА «Татар-информ».

На улице Баумана у памятника Ф. Шаляпину проходит фотовыставка на открытом воздухе, посвященная 3-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.



Крым и Татарстан неразрывно связаны культурно-историческими, духовными и экономическими отношениями. Традиционные связи еще больше укрепились в период воссоединения Республики Крым и города-героя Севастополь с Россией. Жители Крыма 16 марта 2014 года на референдуме проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.



Татарстан принимает самое активное участие в реализации совместных экономических, социальных и культурных проектов. Каждый год в республике проходят народные акции в честь годовщины крымских событий.