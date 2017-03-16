В плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом определились все участники полуфинальных матчей. Для казанских болельщиков важно было, как сыграет их обидчик – кемеровский «Кузбасс».

Так вот, кемеровчане с треском уступили иркутскому клубу «Байкал-Энергия». Так что из конференции «Запад» в полуфинал пробился лишь архангельский «Водник» - он 24 марта сыграет с иркутским клубом.

Во втором полуфинале 23 марта хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».

А 25 марта сначала состоится матч за третье место, а затем и финал. Все матчи «Финала четырех» пройдут в Хабаровске, в крытом СК «Ерофей».