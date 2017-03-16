Вопросы проектирования индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних обсудили директора и специалисты социальных приютов для детей и подростков из Набережных Челнов, Нижнекамска, Пестречинского и Сабинского районов. Семинар-совещание состоялся на базе Мензелинского социального приюта «Тургай».
По информации пресс-службы министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, программа мероприятия была насыщенной. Помимо самого совещания, которое провела заместитель начальника отдела методологии социального обслуживания минтруда РТ Людмила Чернова, гости побывали на экскурсии по мини-музею социального приюта «Тургай», на занятии «Эколята – друзья природы» и на тренировке ребят, которые занимаются борьбой Корэш.
Loading...