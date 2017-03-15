Хоккеисты «Ак Барса» проиграли пятый матч в серии полуфинала «Востока» в Омске «Авангарду» - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Весь первый период в пятом матче полуфинала «Востока» в Омске между «Авангардом» и «Ак Барсом» шла равная игра, пусть по статистике хозяева и имели преимущество. Но после ошибки в позиционной защите Захарчука Лемтюгов пробил Гарипова - 1:0. И во втором периоде, когда «Ак Барс» прибавил, «Авангард» сумел отличиться – Бурдасову удался редкий по точности кистевой бросок – 2:0.

Впервые в этой серии омичи повели в счете, причем сразу в две шайбы.

В третьем периоде команды сначала обменялись шайбами (3:1), а затем Омск забил и четвертую. «Ак Барс» в концовке имел прекрасный шанс хотя бы сократить счет, две минуты играя в формате «5х3», но это был день Омска – 4:1 и 3-2 в серии в пользу «Ак Барса». Следующий матч в Казани 19 марта в 17.00.