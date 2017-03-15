Данный вопрос обсуждался в Казани в ходе визита французской делегации в Республиканский онкодиспансер.

Основная цель визита французской делегации заключалась в переговорах о сотрудничестве в области ранней диагностики рака с использованием самых современных инновационных подходов и в перспективе реализации в Татарстане пилотного на всю Россию и СНГ проекта.



Также делегация посетила модернизированный лечебно-диагностический корпус № 2 Республиканского онкодиспансера, ознакомилась с работой его диагностических и лечебных отделений, а также посетила Центр ядерной медицины, сообщает «Татар-информ».