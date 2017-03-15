Сегодня в суде рассматривалась апелляция на арест заместителя председателя правления Татфондбанка.

Верховный суд РТ рассмотрел апелляцию заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергея Мещанова, которого ранее Советский районный суд Казани отправил под стражу до 2 апреля, и оставил апелляцию без удовлетворения.

Во время рассмотрения ходатайства следователей об аресте Мещанова гособвинитель попросил для него домашний арест, отмечая, что тот недавно перенес операцию, а также готов к сотрудничеству. Однако следствие просило о помещении его в следственный изолятор. Судья Советского райсуда постановил поместить Мещанова в СИЗО.