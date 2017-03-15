С 15 по 16 марта на территории Республики Татарстан проводилась межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск», целью которой было задержание преступников, находящихся в розыске, и установлению местонахождения без вести пропавших граждан.

В ходе операции сотрудники полиции Казани задержали 44 человека, 21 из которых находились в федеральном, а один в межгосударственном розыске. Установлено местонахождение 11 без вести пропавших граждан.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений было разыскано 11 злоумышленников, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 159 УК РФ « Мошенничество» ст.161 УК РФ «Грабеж» ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов .

Так, сотрудниками казанской полиции задержан 32-летний мужчина, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.228 УК РФ.

Кроме того, задержаны 3 человека, находившихся в розыске за другими регионами России.

16 марта в Казани участковые уполномоченные полиции задержали 21-летнюю девушку, находившуюся федеральном розыске по инициативе ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт Петербурга, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ («Грабеж»), сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.