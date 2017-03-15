В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей» в 2017 году в каждый первый вторник месяца, начиная с 4 апреля, в органах прокуратуры Республики Татарстан будет проводиться Всероссийский день приёма субъектов предпринимательской деятельности.

Цель мероприятия - оказание предпринимателям правовой помощи и содействие в реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры.

В центральном аппарате прокуратуры Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 14) прием предпринимателей будет проводиться в рабочее время, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Телефон для справок: 291-19-25.

Также будет организован прием предпринимателей прокурорами городов и районов на местах. Контактные данные прокуратур можно узнать на официальном сайте надзорного ведомства.

Таким образом, ближайший прием предпринимателей прокурорами состоится 4 апреля. Всего в текущем году в рамках общероссийской акции такие мероприятия пройдут девять раз: 4 июля, 3 октября, 2 мая, 1 августа, 7 ноября, 6 июня, 5 сентября и 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.