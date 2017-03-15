С третьим изданием Красной книги РТ можно ознакомиться на сайте Министерства лесного хозяйства РТ.

Экологи Татарстана предложили создать мобильное приложение Красной книги РТ. Такую идею высказал заместитель по научной работе Института экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов во время презентации третьего издания Красной книги Татарстана. Он подчеркнул, что такой вариант Красной книги РТ будет распространен, особенно среди молодежи, так как молодое поколение активно пользуется всевозможными гаджетами.

Отметим, что на данный момент с электронной версией третьего издания Красной книги РТ можно ознакомиться на сайте Министерства лесного хозяйства РТ.