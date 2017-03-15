Сотрудники ГИБДД оштрафовали 35-летнего жителя Бугульмы за вождение в нетрезвом виде на 30 тысяч рублей. Гражданин П. в отведенный законом срок штраф не оплатил.

Поскольку добровольный срок оплаты штрафа истек, то в рамках исполнительного производства сотрудники Управления составили в отношении автолюбителя-должника протокол по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»). В результате сумма долга удвоилась.

Так как оплаты от уроженца Бугульмы вновь не последовало, судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте легковушки. Владелец «Лады» 99-ой модели обязался в ближайшее время принять меры по погашению задолженности в 60 тысяч рублей. Если он этого не сделает, автомобиль реализуют на торгах, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.