По состоянию на 13 марта застрахованным клиентам банка агентство выплатило 1,3 млрд рублей.

АСВ начало осуществление выплат клиентам Булгар банка, которые не согласны с размером выплаченного им возмещения, сообщает агентство на своем официальном сайте.

В сообщении говорится, что временная администрация АСВ обнаружила документы, свидетельствующие о том, что работниками банка привлекались вклады физических лиц без отражения в официальном балансе. АСВ предоставит страховые выплаты тем клиентам, кто предоставил в агентство документы о своих вкладах. По состоянию на 13 марта, вкладчикам банка было выплачено в качестве страховки 1,3 млрд рублей.