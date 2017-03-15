В результате ДТП пожилая женщина получила переломы костей ног.
В Казани 77-летнюю женщину, которая стояла на обочине дороги, сбил автомобиль, сообщает ОГИБДД УМВД РФ по Казани.
Инцидент произошел вчера, 16 марта. Водитель иномарки двигался по улице Качалова в стороны улицы Спартаковская. Совершая поворот, женщина-водитель не убедилась в безопасности маневра и сбила женщину, которая стояла у края проезжей части. В результате ДТП 77-летняя пенсионерка получила переломы костей ног, ушибы, гематомы.
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