Именно с такой надписью на всю трибуну встречали фанаты свой клуб в домашней игре против МЮ и с такими же словами отправляли в Манчестер.

Весь первый тайм манкунианцы настойчиво атаковали, но защита ростовчан была неуязвима - 0:0 к перерыву.

Увы, грубейшая ошибка в центре поля на 71-й минуте позволила Мхитаряну разогнать атаку хозяевам, и Мата открыл счет – 1:0. На последних секундах Нобоа пробил в «девятку» со штрафного, но голкипер спас «МЮ», который и идет дальше. А «Ростов» уходит с европоля с высоко поднятой головой.

Кстати будет добавить – в день матча в Манчестере стало известно, что Курбан Бердыев станет консультантом сборной России по футболу в преддверии ЧМ-2018, но при этом официально не будет входить в тренерский штаб. Курбан Бекиевич будет сосредоточен на анализе соперников россиян.