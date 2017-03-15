Питерский СКА стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина этого сезона – вслед за магнитогорским «Металлургом, решившим свою задачу в четырех матчах в противостоянии с «Барысом».

Питерцы на своем льду на радость Алексею Миллеру и его компании, которую принято называть «народным достоянием», сумели раздавить последние надежды московского «Динамо», переиграв бело-голубых со счетом 2:0. Счет в серии стал 4-1. Жалко голкипера Еременко, но это спорт взрослых мужчин.

А вот поступок главного тренера СКА Олега Знарка после окончания серии даже не детский, а хамский – Знарок отказался пожать руку тренеру «Динамо» Олегу Скопинцеву, сопроводив это решение оскорбительным жестом. Это уже не первый демарш «специалиста». А потом удивляемся, за что в мире не любят русских.

Зато во второй паре на «Западе» «вечер перестает быть томным» для армейцев – в Москве подопечные Дмитрия Квартальнова умудрились уступить ярославскому «Локомотиву» - 1:2, и теперь, перед матчем в Ярославле «горят» в серии – 2-3.