Департамент судейства и инспектирования РФС заменил Виталия Мешкова – тот не будет обслуживать матч чемпионата РФПЛ между «Уралом» и «Рубином», поскольку допустил ошибку в матче «Локомотив» -  «Краснодар».  Его заменит Артем Чистяков.