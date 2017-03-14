Оперная студия и симфонический оркестр Казанской консерватории совместно с хором вокалистов Казанского музыкального колледжа представили казанской публике премьеру оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский барон».



Спектакль, поставленный студентами под руководством режиссера Ирины Плотниковой, прошел при полном аншлаге. Воспринималась оперетта легко, вызывая у зрителей улыбку, а где-то и заставляя от души посмеяться. Действие в новой режиссерской интерпретации перенеслось в послевоенное время.

По существу второстепенных персонажей в оперетте не было: каждый постарался показать особенности своего образа как можно более точно и ярко. В самом начале спектакля перед зрителями поочередно предстали все исполнители ролей с символичными табличками в руках, по которым нетрудно было опознать героев. Пиковая дама в руках загадочной цыганки Чипры, сердце - у юной, бесконечно влюбленной в Оттокара Арсены, дочери богатого свиноторговца Зупана, кастрюля - у его домоуправительницы Мирабеллы, главного специалиста в хозяйственных делах.

Отдельным успехом постановки можно назвать воплощение образов: мудрой цыганки Чипры, которую сыграла Екатерина Воронцова, и внушительных габаритов благородного графа Омоная в исполнении Кирилла Логинова. Грандиозно прозвучали хоровые сцены, чуткими музыкантами проявили себя оркестранты под управлением дирижера Алима Шахмаметьева, который стал ощутимой поддержкой всем исполнителям.

- Мы счастливы, что сумели создать атмосферу праздника. Всего за пять репетиций наш коллектив сделал все, чтобы сцена «задышала». Это, конечно, стоило невероятных усилий, но мне кажется, только молодежь могла справиться с такой сложной задачей и мы вместе с ними. Каждый из артистов постарался и показал максимально возможные результаты, - поделилась радостными впечатлениями художественный руководитель оперной студии, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Альфия Заппарова.

В следующем году студия отметит свой 25-летний юбилей. Студентами и их руководителями было создано большое количество ярких, запомнившихся казанцам постановок последних лет: музыкальная комедия Ф.Лоу «Моя прекрасная леди», «Дон Жуан» В.А.Моцарта, опера Е.Анисимовой по повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством», оперетта «Сильва» И.Кальмана, успешно представленный на День города в 2014 году мюзикл Э.Низамова «Алтын казан» и многие другие.