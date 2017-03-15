В Казани стартовал V международный фестиваль L’arte del arco («Искусство смычка»). В рамках фестиваля будет сыграно пять концертов - в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Автор идеи необычного музыкального форума, художественный руководитель и дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов и приглашенные гости фестиваля встретились с журналистами на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- Я горжусь тем, что нам удалось собрать роскошную команду всемирно известных музыкантов разных исполнительских школ. В этом году мы пригласили на фестиваль короля цыганской скрипки, мастера импровизации Роби Лакатоша. Мы были счастливы, когда он дал свое согласие на участие в L’arte del arco, несмотря на свою занятость. Услышим великолепного скрипача из Италии, последователя классических исполнительских традиций Доменико Нордио, цимбалиста Ено Иштвана Листеша из Венгрии, одного из лучших российских альтистов Илью Гофмана и знаменитый Государственный квартет имени Глинки, - рассказал Рустем Абязов. - Традиционно в каждом фестивальном концерте помимо популярных произведений звучат премьеры. Премьера - это не значит, что музыка сочинена вчера. Эти произведения широко известны, они часто исполняются в Европе и мире и уже считаются классическими, но так получилось, что в Казани никогда не звучали.

Еще одна традиция L’arte del arco - бесплатные мастер-классы звездных гостей фестиваля для учащихся детских музыкальных школ, студентов. Эти уникальные мастер-классы пройдут в детских музыкальных школах №5 и №1 им. П.И.Чайковского.

- Я считаю мастер-классы не уроками, а обменом опытом. Передача элементов мастерства - только ремесленная часть, а здесь еще важно общение, - отметил Илья Гофман. - Любая передача знания, мастерства - это взаимообогащение ученика и учителя. Каждый педагог в процессе преподавания тоже учится. Для меня, например, такие встречи с юными музыкантами - это большая работа над собой.