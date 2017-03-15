С наступлением весны садоводы все активнее готовятся к дачному сезону. Многие уже ездят на участки, чтобы проверить, все ли там в порядке.

При этом соблюдение требований пожарной безопасности должно стать приоритетом для каждого, ни средств, ни времени на это жалеть не стоит. Ведь случайное возгорание может привести не только к потере имущества, но и к трагедии с человеческими жертвами.

В настоящую проблему превращается в теплое время года безнадзорное сжигание травы и мусора. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь надо контролировать.

По этой причине нередко горят жилые дома, надворные постройки, садовые домики. Надо помнить, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно же, нужно постоянно следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком.

В соответствии с правилами пожарной безопасности для садоводческих товариществ и дачно-строительных кооперативов дачники должны позаботиться о постоянной готовности средства пожаротушения (бочка с водой и ведро), а также инвентаре (лом, лопата, ведро, огнетушитель). Необходимо содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи, а также соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации. Нужно следить за тем, чтобы не загромождались основные проезды.

Отдел надзорной деятельности г. Казани (Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ обращается к горожанам с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания кустарников и травы вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. При уборке территорий необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков. Находясь на природе, ни в коем случае нельзя бросать на землю непогашенные окурки и спички.

При возникновении пожара надо звонить по телефону 01, для сотовых телефонов действует единый номер экстренных служб 112 (звонить можно и при нулевом балансе).

Отдел надзорной деятельности г. Казани (Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ.