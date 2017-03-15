В феврале 2016 года информационные программы телеканала «Новый Век» - «ТАТАРСТАН ХӘБӘРЛӘРЕ» и «НОВОСТИ ТАТАРСТАНА» - впервые вышли в эфир в новом формате.



Новости не только поменяли упаковку и оформление титров, но также добавилась эмоциональная составляющая их подачи. По мнению заместителя генерального директора по информационному вещанию ТНВ Мадины Тимерзяновой, «именно эмоции «цепляют» аудиторию, что позволяет выделяться в профессиональной среде и привлекать зрителя».

«ТНВ - телеканал, который производит полноценные новости на двух государственных языках республики. Наши новости смотрят не только в Татарстане, но и в России и за рубежом по спутниковому вещанию. Сегодня новости ТНВ соответствуют статусу регионального общедоступного обязательного телеканала», - считает PR-директор ТНВ Светлана Соколова.

Смотрите информационные программы «ТАТАРСТАН ХӘБӘРЛӘРЕ» (12+) и «НОВОСТИ ТАТАРСТАНА» (12+) на канале ТНВ по будням в 14.30, 19.30, 21.30, а также на www.youtube.com/tnvtv.

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