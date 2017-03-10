У православных продолжается Великий пост, и мы стараемся поддержать наших читателей, которые его соблюдают. В то же время не будем забывать и о мясоедах. Предлагаем вам два рецепта вкусных и легких в приготовлении блюд - постное и скоромное.

Картофель, фаршированный жареной капустой

Ингредиенты на 6 человек: картофель - 12 шт., капуста квашеная - 0,5 кг, шампиньоны - 0,5 кг, лук репчатый - 1 шт., мука - 2 ст. ложки, сахарный песок - 1 ст. ложка, растительное масло 50 г, перец черный молотый, соль по вкусу, томатная паста - 1 ст. ложка, кипяченая вода - 1 стакан.

Вымытый картофель отварить в мундире до полуготовности. Капусту отжать, удалив рассол, промыть, переложить в кастрюлю, залить водой и варить 40 минут. После слить отвар, капусту отжать. Очищенный лук и грибы мелко нарезать. В глубокую сковороду налить растительное масло, переложить в нее капусту, грибы и лук и обжарить, время от времени помешивая. Когда лук станет золотистым, снять сковороду с огня, дать немного остыть и приправить овощи сахарным песком (1 ст. ложка), мукой (1 ст. ложка), молотым перцем. Картофель очистить, разрезать пополам и аккуратно вынуть сердцевину. Получившуюся емкость заполнить капустно-грибной начинкой. Картофельные половинки уложить в глубокую сковороду или на противень. Томатную пасту смешать с мукой, постепенно влить в массу воду, чтобы получилось без комочков. Залить соусом картофель и поставить в нагретую до 180 градусов духовку, запекать 30 минут.

Это же блюдо можно сделать скоромным, если в соус добавить сметану и тертый сыр по вкусу. В этом случае оно может стать гарниром к куриным бедрышкам.

Жареные куриные бедрышки

Ингредиенты: куриные бедрышки - 6 шт., хмели-сунели - 1 ч. ложка, лимон - 1 шт., чеснок - 2 дольки, растительное масло, соль, перец по вкусу.

Бедрышки вымыть, просушить бумажной салфеткой. В миске смешать сок одного лимона, хмели-сунели, соль, перец и измельченный чеснок. Смесью смазать бедрышки и оставить мариноваться на час. После уложить на противень и поставить на час в духовку, нагретую до 180 градусов. Подавать с фаршированным картофелем или свежими овощами.

Приятного аппетита!