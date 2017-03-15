«На одном дыхании прочитал книгу», - сообщает чувашский учитель Геннадий Баранов. «Захватывающе, словно нырнула в глубь истории», - вторит татарский писатель Асия Юнусова. Действительно, невозможно оторваться от чтения этой книги. Речь идет о романе Николая Сорокина «Вечная Волга».



А ведь это не тонкий сборник рассказов, а три книги в тысячу с лишним страниц. И повествуется в трилогии о сложных и трагичных временах нашей страны - почти о целом ХХ и начале ХХI века. Роман подкупает живостью образного языка, правдивостью изложения. В нем затронуты глубинные события, которые пережили наши земляки - приволжане.

Из малоизвестного села Большое Шемякино на берегу Волги действие выходит за пределы Татарстана, доходит до Москвы, охватывает Архангельский край и Печору, ведет читателя то по Германии, то по Маньчжурии, заводит в Южную Корею и Чечню.

Здесь и разлом мирной, веками сложенной крестьянской общины, насильственный загон крестьян в колхозы, раскулачивание, суды «троек», ссылающих лучших, трудолюбивых мужиков в лагеря - на Соловки, стройки Беломорканала, Печорлага.

Но в основе произведения - дружба народов. «Как шампур, нанизаны на Волгу чувашские ялы, татарские аулы, русские селения», - пишет автор. В счастье иль в горе - всегда они вместе, сообща строят мост иль храм, прокладывают железную дорогу. А случись беда, грянула война лютая, то стар и млад выходят на волжские кручи - рыть окопы для обороны.

Именно эта сила - единство помыслов разных народов, вековая привычка жить в мире и согласии - в основе главной сюжетной линии романа. И то, что произведение чувашского писателя, нашего земляка, уроженца села Большое Шемякино Тетюшского района впервые выдвинуто на соискание Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая, убедительно говорит о свободном гармоничном развитии культур, истории всех народов, проживающих в нашей республике.

Это подтверждает и поток многочисленных отзывов читателей. «Роман-трилогия талантливого писателя Николая Сорокина «Вечная Волга» - это наш татарстанский «Тихий Дон». Я никогда не читал раньше столь глубоко правдивой книги о нашей стране - великомученице», - заявляет депутат Госдумы РФ, доктор ветеринарных наук, профессор Фатих Сибагатуллин. «Трилогия замечательная, современная, это своего рода народный эпос. Автором произведено историческое полотно через большое временное пространство», - дополняет известный московский писатель, философ Михаил Веллер.

«За глубину, реальность и широкий охват повествования, мастерское изображение несгибаемой борьбы героев за справедливую жизнь, за трагико-романтический показ этой жизни наших соотечественников роман заслуживает самой высокой литературной премии», - уверен профессор КФУ, заслуженный деятель науки РТ и РФ Алексей Литвин.

«Зачитываюсь «Вечной Волгой» - будто описана история моего села Новое Ильмово Дрожжановского района. Настолько обнаженная трагедия селян, что без слез читать невозможно», - делится ветеран труда Виктор Егоров.

Своеобразный итог сказанному подводит министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев, 15 лет возглавлявший Чувашскую национально-культурную автономию Татарстана: «Мы благодарны Николаю Сорокину за колоссальный труд и большой вклад в развитие культуры волжан. Он - продолжатель лучших, новаторских традиций в отечественной литературе. По всем параметрам «Вечная Волга» - открытие, долгожданный подарок читателям. Они давно ждали столь панорамного произведения, раскрывающего историю чувашского, татарского, других народов Поволжья ХХ - ХХI веков и основанного на документальных источниках. Один из секретов успеха - Николай Михайлович родился на родине Ивана Яковлева, в Тетюшском крае. Он ходил по земле родоначальника чувашской письменности, дышал его воздухом, купался в водах тех же рек».

«Широка скамейка века, говорим мы иногда. Скамья вправду широка, только жизнь вот коротка» - с этой народной песней перекликается роман. Его главная идея - жизнь коротка, а Волга вечна. Люди суетятся, враждуют - тем самым сокращают себе жизнь, которая и так проносится мигом. Надо учиться у Волги. Она спокойно делает свою работу, ни с кем не враждуя, предлагает писатель. Своевременно звучат эти слова сегодня, в эпоху обострения угроз для мира на земле, тем более актуально в нынешний год - Год экологии.