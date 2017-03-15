На соискание Государственной премии РТ имени Г.Тукая 2017 года выдвинут цикл работ профессора Владимира Курашова, посвященный образу исторической Казани.



Это книги и альбомы «Архитектура России. Казань деревянная» (Москва: «КДУ», 2010), «Деревянная архитектура старой Казани» (Казань: «Идел-Пресс», 2015), «Старая Казань в творчестве поэтов и художников» (Татарское книжное издательство, 2016).

А начиналось все 15 лет назад, когда Казань готовилась к 1000-летию. Исторический центр города подвергся реконструкции. И профессор технического вуза, серьезный философ занялся, казалось бы, странным делом - Владимир Игнатьевич ходил по Казани и снимал на свою «мыльницу» старые дома, подлежавшие сносу. Он сам родился в таком деревянном доме на Третьей Горе (ныне ул. Амирхана Еники), и в его невинном занятии легко читается ностальгическая нота. Высокие потолки, изящные изразцы печей, резные наличники, ветви деревьев, заглядывавшие в окна второго этажа…

Философ фиксировал на фото фасады домов, чтобы сохранить эту красоту уходящей городской натуры и после передать альбом в хорошие руки - музейщикам или архитекторам-реставраторам. Надо сказать, далеко не все древние деревянные дома были признаны памятниками архитектуры, но Курашов рассматривал их как пример отечественного градостроения, с культурологической, искусствоведческой точки зрения. Если помните, в те годы по Казани прошла волна пожаров в исторической застройке. Милиция в поджогах обвиняла бомжей. А местным девелоперам уже не надо было на пепелищах восстанавливать утраченные фасады, можно было строить деловые офисы.

Надвигалось очередное грандиозное событие - Универсиада! Деревянные строения, что устояли в тысячелетие, теперь могли навсегда исчезнуть из городской среды. Когда снимков накопилось несколько сотен, Владимир Игнатьевич составил альбом «Казань деревянная». Конечно, он не мог не придать своему «хобби» серьезного научного обоснования. Так он выступил инициатором всероссийской научной конференции «Антропологическая соразмерность». Данное понятие, введенное Курашовым в научный оборот, утвердилось в отечественном обществоведении. Впрочем, дадим слово самому ученому:

- В ходе дискуссий нам удалось приблизиться к пониманию сложных вопросов. Если не вдаваться в наукообразие, то «антропологическая соразмерность» сводится к самым простым насущным вопросам типа «где жить? что есть? как отдыхать?» - люди каждый день решают их для себя. В трех конференциях приняли участие специалисты всей страны - от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

О его собрании уникальных фотодокументов, которые порой в считанные месяцы становились единственным визуальным образом снесенных домов, писали местные СМИ, в том числе и «Казанские ведомости». А первый Президент республики, как известно, всегда начинал утро с чтения газет. Так Минтимер Шарипович Шаймиев узнал о курашовском альбоме «Казань деревянная» и обратил на него внимание Министерства культуры РТ, которое изыскало возможность издать книгу «Архитектура России. Казань деревянная» в 2009 году. Важно заметить, что она стала первой книгой в заявленной общероссийской серии.

С тех пор Владимир Курашов подготовил еще три издания - последние книги вышли с предисловием Президента Татарстана Рустама Минниханова, который много делает для сохранения историко-культурных ценностей. Постепенно книги обогащались стихотворениями и работами художников, посвященными старой Казани. Так появилась книга-альбом «Старая Казань в творчестве поэтов и художников». Это уникальная литературно-художественная антология о столице Татарстана, соединяющая произведения поэтические и изобразительного искусства, некоторые из них опубликованы впервые.

Вера Борисовна Валькова, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ, отметила: «Цикл работ В.И.Курашова откликается на исключительно актуальную потребность современной отечественной культуры в изучении национальных исторических истоков и восстановлении связи эпох и поколений. Целостный образ прошлого Казани как одного из самых значимых культурных центров России воссоздается в работах В.И.Курашова с редкой полнотой и выразительностью. Сама идея соединить в одном цикле публикаций тексты и визуальный материал является счастливой находкой автора».

Недавно свое 65-летие Владимир Курашов отметил в Музее Боратынского оригинальной задумкой - «Мегапрезентацией литературы о старой Казани», где помимо его книг были представлены десятки других изданий и публикаций разных авторов: от известного историка Анатолия Елдашева до авторитетного архитектора Сергея Саначина; от журнала «Казань», постоянно публикующего материалы на темы сохранения старины, до литературного журнала «Аргамак. Татарстан», который из номера в номер освещает деятельность Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. Никогда еще столько не собиралось публики в недавно возрожденном Музее Евгения Боратынского - гости не уместились в Белом зале, пришлось открывать соседнюю гостиную! Будем надеяться, этот новый формат мегапрезентации как одна из ветвей развития идей Владимира Курашова станет ежегодным событием культурной жизни Казани и Республики Татарстан в целом.