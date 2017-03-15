9 марта исполнилось 120 лет со дня рождения генерал-лейтенанта танковых войск, Героя Советского Союза Алексея Осиповича Ахманова, который в 1949 году в зените славы застрелился. До сих пор этот факт в биографии полководца оставался за кадром. Но, думается, пришла пора объяснить потомкам и землякам причину ухода мужественного героя войны, командующего танковым корпусом именно в ноябре 1949 года.



«Мелочь судить, остальных расстрелять!»

Такой приказ отдал И.В.Сталин Л.П.Берии сразу после Победы, имея в виду руководство своей армии. Это было лишь продолжением массовых расправ над высшим офицерством Красной Армии, которые начались еще до начала Второй мировой войны. Это была своеобразная мобилизация войск. «По многочисленным просьбам трудящихся» в нашей стране была вновь введена смертная казнь. Пик репрессий пришелся на 1950 год, к расстрелу было приговорено 20 генералов и 2 маршала.

Расстреляны Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Г.И.Кулик, Маршал авиации С.А.Худяков, контр-адмирал П.Т.Бондаренко, генерал-полковник, Герой Советского Союза В.Н.Гордов, генерал-майоры П.Д.Артеменко, М.А.Белешев, М.Н.Белянчик, Н.К.Кириллов, И.П.Крупенников, П.Г.Понеделин, Ф.Т.Рыбальченко, М.Н.Сиваев, комбриг Н.Г.Лазутин, Герой Советского Союза М.И.Косса. Им были предъявлены абсурдные обвинения в измене Родине, антисоветской клевете на руководство страны, террористическом умысле против И.В.Сталина. После нечеловеческих пыток они подписывали любые признания.

Многие из жертв были боевыми товарищами Алексея Ахманова. А генерал В.Н.Гордов - земляком, его арестовали 12 января 1947 года и обвинили в том, что он был сторонником реставрации капитализма в СССР, «заявлял о необходимости свержения советской власти» да еще «стремился упразднить политический аппарат в Советской Армии».

Конечно, командующий 23-м танковым корпусом Ахманов был в курсе хода следствия. Стоит ли удивляться, что 17 ноября 1949 года, не дожидаясь позора ареста и пыток СМЕРШ, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза Алексей Осипович Ахманов предпочел уйти из жизни. Это произошло в Минске. Похороны прошли скромно там же.

Герой-танкист избежал судьбы своего боевого товарища генерал-лейтенанта танковых войск Владимира Степановича Тамручи, которого год спустя, 28 октября 1950 года, забили до смерти чекисты в Сухановской тюрьме Подмосковья.

Так было ли что беречь от позора нашему земляку Ахманову? В чем его честь и за какие заслуги в Казанском кремле, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны, на почетном месте шинель генерала и его курительная трубка?

«Проявил исключительное мужество»

Кроме звания Героя Советского Союза танкист Ахманов был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й степени и Суворова 2-й степени. Из наградного листа на орден Красного Знамени: «Заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками Юго-Западного фронта по боевому использованию и применению танковых войск полковник А.О.Ахманов во время наступательных операций в районе г. Калач-Сталинградский, ст. Перелазовская и среднего течения Дона в ноябре-декабре 1942 г. находился непосредственно в 18, 24 и 26-м танковых корпусах. 24 и 26 корпуса в этих боях заслужили звание гвардейских».

Из наградного листа на звание Героя Советского Союза: «С 25 января по 14 февраля 1945 г., в период наступательных боев юго-западнее г. Будапешта с численно превосходящими танковыми силами противника, гвардии генерал-лейтенант Ахманов проявил исключительное мужество и умение управлять войсками при отражении крупных танковых атак. 23-й танковый корпус под его руководством принудил отборные танковые дивизии СС «Мертвая голова» и «Викинг» к отступлению, нанеся большой урон. Уничтожено и подбито: 100 бронеединиц, 59 орудий разного калибра, 1500 солдат и офицеров».

Анкета с «помарками»

Родился Алексей Осипович Ахманов 9 марта 1897 года в селе Алат Высокогорского района Татарстана. После школы шил сапоги в Казани. С 1915 года - рядовой Симбирского стрелкового полка на Западном фронте. Через год в чине младшего унтер-офицера попал в плен. В 1918 году, вернувшись в Казань, колол дрова в хлебопекарне.

В разгар Гражданской войны, в 1919 году, стал красноармейцем, окончил 2-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы. В 1920 году уже был командиром батальона на Южном фронте.

В 1922 году закончил курсы физического развития Киевского военного округа и в ноябре того же года был назначен на должность инструктора стрелкового дела 4-й Киевской артиллерийской школы, однако в сентябре 1923 года демобилизован.

С 1932 года судьба связала его с танковыми войсками, стал комбатом. За два месяца до начала Великой Отечественной войны Ахманов назначен на должность командира 27-й танковой дивизии в Западном особом военном округе. Приняв на себя первый удар врага, дивизия Ахманова погибла под Могилевом. Но ему чудом удалось выйти из окружения с группой бойцов.

В августе 1941 года доверили формирование танковых бригад. Второй раз попал в окружение уже под Вязьмой. И снова вернулся к своим. Такое клеймо в анкете НКВД не забывал. Практически под колпаком командовал автобронетанковыми войсками Калининского фронта, принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Ростовской и Воронежской областей, Донбасса и левобережной Украины. С 1944 года до своего решительного ухода генерал Ахманов командовал 23-м танковым корпусом, который отличился в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Румынии, Венгрии и Австрии.

Звание Героя Советского Союза Алексей Осипович получил 28 апреля 1945 года. Казалось бы, после Победы - путь только наверх. Действительно, после учебы в Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова в 1948 году Ахманов назначен на должность командующего бронетанковыми и механизированными войсками Белорусского военного округа… Но Сталин уже начал новую чистку военных кадров. Видимо, готовился к очередной войне…