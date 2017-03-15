Сегодня в Казани под эгидой рабочей группы по медиации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ, Общественной палаты РТ и Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) состоится всероссийская научно-практическая конференция «Современные гуманитарные практики гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений».



Участники конференции рассмотрят актуальные проблемы профилактики этнорелигиозных конфликтов в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Особую актуальность всероссийская научно-практическая конференция приобретает в рамках подготовки в Республике Татарстан III съезда народов Татарстана.

В программе доклады от ученых ведущих вузов России, представителей органов государственной власти, Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ, Ассамблеи народов Татарстана.

В числе основных тем, запланированных к обсуждению, проблемы, тесно связанные с вызовами глобализации, новыми формами идентичности, с нарастанием социальных противоречий, ростом экстремистских идеологий и терроризма.

Практическим итогом дискуссий между учеными и экспертами, представителями органов власти и НКО будет обогащение моделями, методами и формами совместной деятельности, способствующими укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений в обществе, сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.