Столица РТ показала лучший результат среди всех крупных городов-участников на контрольной по математике «Что и требовалось доказать», прошедшей 11 марта.

Пятерки получили 36 процентов казанцев - они правильно решили не менее 9 задач из 10. Еще 22 процента получили четверки, 20 процентов - тройки.

Написать контрольную можно было в режиме онлайн или в Казанском федеральном университете. Первый вариант выбрали 303 человека, второй - 25, сообщает kzn.ru.

Всего в контрольной приняли участие 21,3 тысячи человек из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран. Справились с работой 66 процентов участников: на тройку ее написали 25 процентов, на четверку - 19 процентов, 22 процента получили отлично. Половина отличников нашли верные решения всех десяти задач. По сравнению с прошлым годом результаты улучшились - тогда пятерки получили лишь 13 процентов участников.

На выполнение контрольной отводился час, но большинство участников закончили ее быстрее. Отличникам понадобилось 34 минуты, а хорошисты и троечники думали над решениями в среднем чуть больше 40 минут.

Мужчин среди участников было на 35 процентов больше, чем женщин. А справлялись с заданиями мужчины и женщины примерно одинаково: на пятерки и четверки контрольную написали 43 процента мужчин и 40 процентов женщин.

На втором и третьем местах среди крупных городов-участников испытания - Уфа и Красноярск.