Итоги минувшего года и задачи на 2017 год обсудили вчера на заседании попечительского и административного советов Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Заседание, состоявшееся в Казанском Кремле, провел Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.



В Болгаре и Свияжске продолжаются археологические исследования. Раскопы в Болгарском городище и в округе дали много новой исторической информации. Об этом в своем докладе подробно рассказала исполнительный директор фонда возрождения, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова. Например, на одном раскопе площадью 144 кв. м была собрана коллекция индивидуальных находок - около 900 предметов - и массового материала: многочисленные бытовые предметы, украшения из стекла, монеты, посуда из керамики, железа, цветных металлов. На одном из раскопов была интересная находка - набор шахматных фигур, которые сделаны из плотного рога. Еще одна яркая находка - половина серебряного дирхема середины X века.

Полным ходом идет строительство двух знаковых объектов - Болгарской исламской академии и гостиницы «Кул Гали». Комфортабельный отель строится за пределами границы исторической части древнего городища Болгара с восточной стороны на берегу Волги. В гостинице будет уникальный банный комплекс, который создается по образцу Белой палаты - исторического объекта XIV века.

В Свияжске процесс возрождения тоже не прекращается. В прошлом году на острове-граде открылся Музей гражданской войны, который стал в Свияжске одним из самых посещаемых объектов. А Музей истории Свияжска в 2016 году стал обладателем Гран-при национального конкурса «Российская Виктория» в номинации «Экспо-дизайн». Также здесь идет работа по созданию первого в России Музея археологии дерева.

Продолжаются реставрационные работы в одном из главных храмов Свияжска - Успенском соборе. К этому собору приковано особое внимание, потому что именно он номинирован на внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отметила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Элеонора Митрофанова, преображения, которые произошли в Болгаре и Свияжске за короткий срок, просто поражают. Поражает и огромный объем научной работы, которая проводится специалистами на этих объектах. Но нельзя гарантировать, что сложностей при рассмотрении заявки на внесение Успенского собора Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО не будет.

Однако Татарстан должен справиться с этой серьезной задачей.

Директор Свияжского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Артем Силкин рассказал о том вкладе, который делают Болгар и Свияжск в развитие экономики Татарстана, в повышение привлекательности республики для инвесторов и туристов.

- Болгар и Свияжск объединяет один важный момент - это музеи-заповедники, на территории которых находятся объекты культурного наследия с религиозной составляющей. И это, безусловно, накладывает особую ответственность за налаживание эффективного взаимодействия с религиозными организациями для пропаганды мирного сосуществования людей разных верований и сохранения наших традиций, - подчеркнул Артем Силкин. - Хочу отметить, что благодаря работе фонда возрождения и усилиям Министерства культуры РТ в республике началась работа по созданию местной реставрационной школы.