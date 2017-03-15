В исполкоме Казани состоялось заседание координационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям и рабочей группы по профилактике правонарушений среди иностранных граждан.



Участники заседания обсудили вопросы проведения III съезда народов Татарстана, который пройдет в Казани 22 апреля. В значимом для республики событии планируется участие представителей национальностей со всего Татарстана. На заседании был утвержден список из 93 делегатов, которые представят на съезде Казань. «Делегация включает наиболее достойных представителей разных социальных групп: врачей, учителей, работников сферы культуры, промышленности, сельского хозяйства, руководителей этнокультурных организаций», - подчеркнул первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, под чьим председательством прошло заседание.

В мероприятии приняли участие председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров и другие руководители структурных подразделений исполкома города, представители Аппарата Президента РТ, депутаты Казгордумы, представители национальных культурных автономий и религиозных организаций, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участники заседания рассмотрели вопросы реализации концепции государственной национальной политики в Татарстане в разрезе Казани. Дамир Фаттахов отметил, что в столице республики проводится большая системная работа по содействию развитию национальных культур, языков, возрождению национальных традиций. «Обеспечивается координация мероприятий по реализации единой городской политики по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, систематически проводятся мероприятия, направленные на удовлетворение этнокультурных потребностей всех народов, проживающих в Казани», - подчеркнул первый замруководителя исполкома.

В ходе заседания заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Алсу Асадуллина рассказала о работе по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории районов. Она отметила, что при этом успешно сохраняется атмосфера взаимоуважения и диалогового отношения между представителями различных конфессий и национальностей. Большую роль в этом играет социокультурная и образовательная деятельность. Спикер отметила, что регулярно проводятся встречи главы администрации районов с руководством религиозных организаций, на которых обсуждаются вопросы взаимодействия органов власти и религиозных организаций.

О работе по патриотическому воспитанию молодежи доложил председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов. Он отметил, что работа осуществляется по пяти направлениям, в которых задействованы подведомственные учреждения, высшие и профессиональные учебные заведения, патриотические объединения.

Председатель комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов в свою очередь рассказал, что для адаптации мигрантов в сфере предпринимательства организовано обучение. К примеру, для иностранных граждан проходят занятия по программам «История России» и «Законодательство Российской Федерации для трудовых мигрантов».

Также с докладами на заседании выступили руководитель местной общественной организации белорусов Казани «Спадчына» («Наследие») Сергей Маруденко и президент молодежной общественной организации «Ассоциация иностранных студентов и аспирантов» Джумагуль Ачылова.