Вчера авторы ролика про лебедя, который убирает мусор на казанском озере Кабан, привели в порядок территорию обитания водоплавающих. Очистку берега они провели под девизом «Начни с себя».

- Своим видео мы хотели обратить внимание на чистоту берегов озер и рек нашего города. Но было бы неправильно, если бы мы просто указали на проблему и не попытались ее решить, - сказал инициатор уборки Дмитрий Жуков. - Мы любим свой город и республику и считаем, что каждый житель должен поддерживать порядок и отвечать за экологию, поэтому вышли и убрали берег сами.

Инвентарь для наведения чистоты предоставили сотрудники театра Камала, прохожие помогали носить мусор к урнам. На уборку ушло чуть больше часа. Мусора набралось около десятка мешков. Теперь неравнодушные казанцы запустили в социальных сетях эстафету #помогаюлебедю.

Ролик, где белый лебедь клювом достает из воды озера Кабан мусор, появился в интернете на днях. В Министерстве экологии Татарстана принято решение сделать символом #ЭКОвесны2017 именно эту птицу. Традиционный санитарно-экологический двухмесячник стартует в Татарстане 1 апреля, и первым местом, где пройдет массовый субботник, станет озеро Кабан, сообщает пресс-служба МЭПР РТ. Присоединиться к акции сможет каждый желающий.