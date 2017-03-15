На данный момент Фонд поддержки предпринимательства РТ оказывает льготное кредитование юридических лиц, пострадавших от отзыва лицензий банков

Генеральный директор компании ООО «Волга ЛТД-К» Саттаров Наиль в диалоге с журналистом ИА «Татар-информ» рассказал о том, как его бизнес пережил отзыв лицензии Татфондбанка, через который проходило много операций бизнеса, и как ему помогла программа мирозаймов от НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

«Волга ЛТД-К» занимается оптовой торговлей и обработкой пиломатериалов в Зеленодольские. На предприятии работают 29 человек.

«Платежи все остановились. Хотели лесовоз купить. Как раз вот эти платежные поручения все зависли у меня. Деньги в лизинговую компанию не дошли. Как раз конец года был, хотел рабочим зарплату раздать, не смог. У всех рабочих карточка в Татфондбанке была. И все они зависли также», – сказал Саттаров.

Саттаров взял на нужды бизнеса 3 млн рублей и, по его словам, без механизма микрозаймов он бы нигде больше нужной суммы не нашел.

«Такие деньги в наше время мне никто не дал бы. Я думал уже технику свою продать, распустить людей. У меня нет солярки, нет денег для сырья. Там же я с заводом работаю, у них конвеер. Они же меня ждать не будут», – рассказывает бизнесмен.

Но благодаря микрозайму предприниматель рассчитывает на сохранение бизнеса.

«Без этого мы вообще не вышли бы из положения. Очень нас выручил», – говорит Саттаров.

По словам предпринимателя, основные сложности в получении микрозайма возникают за пределами Министерства экономики РТ, в котором осуществляется оформление кредита.

«То в регистрационную палату надо зарегистрировать, документ оттуда запрашивать надо, ждать 2 недели. ЕГРЮЛ заказать. Вот такие только нюансы. А так проблем не было, оперативно было».

Напомним, в Татарстане работает программа выдачи микрозаймов для предпринимателей -клиентов банков, приостановивших операционную деятельность. Микрозаймы выдаются, НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» на срок до 3 лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу в первые 12 месяцев. Программа распространяется на предпринимателей-клиентов Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Микрозайм предоставляется на оплату по ранее заключенным гражданско-правовым договорам, зарплату сотрудникам, оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, пополнение оборотных средств для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия. Процентная ставка микрозайма по специальной программе составляет 5 процентов годовых.

Для получения микрозайма до 300 тыс. рублей требуется только поручительство собственников бизнеса.

При сумме микрозайма от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб. возможно привлечение поручительства НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50 процентов от суммы микрозайма.

При сумме микрозайма свыше 600 тыс. руб. требуется поручительство собственников бизнеса, залог движимого и недвижимого имущества. В случае недостаточности залогового обеспечения возможно поручительство НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50 процентов от суммы займа.