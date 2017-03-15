Более 1,5 тысячи квартир передано бывшим обитателям аварийных домов, и они уже переехали в новое жилье.

В четыре новенькие соципотечные многоэтажки по улице Мазита Гафури, построенные при финансировании Государственного жилищного фонда при Президенте РТ, начали заселяться жильцы аварийных домов. Представители застройщика (ГЖФ) организовали выезд для прессы, чтобы наглядно показать, в каких условиях теперь будут жить бывшие обладатели ветхих квартир. Редакция ИА «Татар-информ», в свою очередь, выяснила механизм обмена аварийного жилья на новое и побывала в гостях у тех, кто пока еще ждет переселения.



«Вот кухня, здесь также можно обустроить полноценную гостиную, еще есть 2 просторные комнаты, по площади это 53,9 кв.м. Дом был сдан в январе и заселение началось в начале года», — рассказывает представитель Государственного жилищного фонда при Президенте РТ (ГЖФ) Лилия Маннапова о 4 новостройках по улице Мазита Гафури.

«На данный момент по четырем домам заселено около 10 процентов квартир. В основном это те люди, кто переехал сюда из непригодных для жизни домов, а ранее они являлись собственниками аварийного жилья. Здесь они покупают жилье на условиях соципотеки. По программе, их старые квартиры выкупаются по стоимости в 11022 рубля за 1 кв. м, и если это 30 метров, то триста с лишним тысяч пойдут, как первоначальный взнос, а оставшиеся средства выплачиваются жильцами на условиях займа под 7 процентов», — сообщила Маннапова.

С целью недопущения ситуации, при которой жители аварийных домов остались бы без крыши над головой, собственникам аварийного жилья, с их согласия, предоставляется возможность приобретения жилых помещений в домах, построенных за счет некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» на льготных условиях по цене ниже рыночной, с индивидуальным подходом по рассрочке платежа, сниженным кредитным процентом. Данное приобретение является добровольным, а порядок покупки жилья аналогичен приобретению квартир по договору социальной ипотеки.

У собственников аварийного жилья есть еще вариант, по которому им выплатят компенсацию и они уже сами выберут себе жилье на рынке, но это предложение не подошло для 75 летней Сонии Тумакаевой, потому как денег на покупку жилья, кроме компенсированных государством, — нет. Она ранее жила в коммуналке.

«У нас был старый дом, положение так сказать уже безвыходное было. Из года в год нам обещали, еще с 2004 года, что возможно в следующем году получиться переехать. В 2010 году наконец предложили выкупить, в результате оказалось, что пенсионерам не положено. Но вот в прошлом году сказали, что купят у нас старое жилье за 11 тысяч рублей, а новое нужно будет покупать за 35 тысяч, я и согласилась. Потому, что там крысы бегают, улитки какие-то на кухне завелись, тараканы бегали, так, что невозможно было жить, а потом, там крыша течет и меня несколько раз заливали сверху. Так, что я сейчас довольна. За два месяца заплатила 5 тысяч рублей», — отмечает пенсионерка-новосел.

Чего не скажешь, о ее бывших соседях из аварийного дома по улице Красный Химик дом 24, которые так и живут в аварийной коммуналке, поскольку не приватизировали квартиры, а только там прописаны. Отсюда уехали все, кто являлся собственником жилья.

«У нас много таких квартир неприватизированных, нам тоже обещали социальное жилье, но пока мы ждем. Хотя, наверно, надо было нам, как Соние-апе переехать через приватизацию», — рассказывает соседка Сонии Тумакаевой, проживающая в аварийном доме этажом выше.

«Условия здесь — это сущий ужас. Нам бы, конечно, хотелось сменить эти условия на более приемлемые. Но пока ничего не предлагают. У нас везде подтекает, нас со всех сторон топит, трубы не работают, стены рушатся. Сделала ремонт недавно, но везде все в трещинах, осыпается постоянно, а платим за квартиру также очень дорого», — добавила Аида Набиуллина из 16-й квартиры.

В части муниципального жилья по соцнайму в настоящее время проведен электронный аукцион на заключение контракта на приобретение помещений для муниципальных нужд. И, возможно, даже без процедуры приватизации Аида Набиуллина скоро станет соседкой Сонии Тумакаевой и в новом доме, среди соципотечных многоэтажек на Мазита Гафури.

«На данный момент дом заселен частично, примерно на 10 процентов, это собственники аварийных квартир, которые решили приобрести жилье на условиях социальной ипотеки. Остальные квартиры будут выкуплены муниципалитетом по соответствующему контракту для переселения аварийщиков, которые жили в муниципальном жилье, в так называемом жилье по соцнайму», — комментирует руководитель группы информационной политики ГЖФ Лилия Маннапова.

По ее словам, 1532 квартиры уже переданы по линии ГЖФ собственникам аварийного жилья и они уже переехали в новые дома.

«Я могу сказать одно: эти дома построены по утвержденному проекту, который прошел экспертизу и имеет заключение положительное», — комментирует директор УК ООО «Лидер-А», на балансе которой находятся 4 соципотечных многоэтажки.

«Дома соответствуют всем современным стандартам и нормам, в этом вы можете сами убедиться при желании, если пройдете и посмотрите на качество работ. Установка обогревателей электрических и плит входят в стоимость жилья. Также уставлены сразу водяные счетчики и другие приборы учета энергоресурсов», — добавил Айдар Ахмадиев.

«Здесь, конечно, хорошо, а там было жить невыносимо. Двери, плита, сантехника — все устраивает, за исключением входной группы, потому, что открывается неудобно, в ту же сторону, как и у соседей», — объяснила Сония Тумакаева.

Стоит добавить, что размер выкупной цены определяется исходя из установленного в соответствии с требованиями ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение и общей площади жилого помещения в аварийном доме, принадлежащей на праве собственности гражданину. В случае несогласия гражданина с выкупной ценой, спор между ним и органом местного самоуправления решается в судебном порядке в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

По информации от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ на сегодня 4,5 тысячи новых квартир уже выкупаются собственниками и 1200 граждан получили денежные компенсации.