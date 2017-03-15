Необычный турнир среди сотрудников провела редакция «Казанских ведомостей» сегодня в честь своего 26-го дня рождения. Первый выпуск «Казанских ведомостей» вышел в свет 15 марта 1991 года.

По сложившейся традиции каждый день рождения газеты сотрудники редакции отмечают необычными соревнованиями и конкурсами, тем самым пропагандируя занятия спортом и здоровый образ жизни. Так, в прошлые годы коллектив редакции выявлял лучших среди своих сотрудников в таких соревнованиях, как скандинавская ходьба, дартс, мини-турнир по баскетболу, гонки на офисных креслах. 25-летний юбилей газеты сотрудники отметили киданием валенка.





В сегодняшнем соревновании «Отодвинь клавиатуру и читай литературу!». каждому участнику предстояло пройти дистанцию с книгой на голове, ни разу не уронив ее. И хотя задача кажется, на первый взгляд, простой - кто в детстве не пробовал носить предметы на голове? - удержать увесистую книгу на голове на семиметровой дистанции и вернуться обратно удалось не многим. А побороться было за что - на кону стояли 26 книг, по числу лет газете. Спонсором конкурса выступило «Татарское книжное издательство».





Соревнование прошло весело и азартно под активную поддержку болельщиков-коллег. Наблюдая за турниром, попробовать свои силы в удержании книги на голове вызвались и наши телевизионные коллеги. Как и полагается, страсти накалились в финале, когда в борьбе за главный приз неожиданно сошел с дистанции один из самых ловких соперников заместитель главного редактора «Казанских ведомостей» Алексей Краснов, уступив пальму первенства начальнику рекламного отдела Лилии Харисовой. Третье место у заместителя ответственного секретаря Натальи Миннуллиной. В итоге главный победитель унес с собой целую библиотеку - 26 книг татарских классиков и современных авторов, книжные наборы поменьше достались обладателям второго и третьего мест.





Соревнование с книгами было выбрано не случайно. На протяжении многих лет редакция вносит свою лепту в пропаганду чтения и сохранение интереса к книгам, проводя акции «Читающий Татарстан», конкурс «Семейная реликвия», где читатели рассказывали о книгах, передающихся из поколения в поколение. На днях редакция газеты запустила флешмоб «Баш - китап» (#башкитап). Теперь каждый читатель может поделиться видео перемещения с книгой на голове в Instagram и vk.com. Самые лучшие и оригинальные ролики будут размещены на нашем сайте www.kazved.ru.





