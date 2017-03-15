Суммарная задолженность по заработной плате в республике уменьшилась на 6 789,4 тыс. рублей. Именно такая сумма выплачена 541 работнику трех предприятий Чистопольского района РТ, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства и в сфере оказания услуг.
Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.
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