По факту обоих нападений возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

Арестованные в Казани скинхеды по подозрению в убийстве студента КФУ, гражданина Республики Чад, признались еще в двух нападениях, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Молодые люди признались, что совершили нападение 23 декабря 2016 года на 40-летнего мужчину. Злоумышленники прыснули мужчине в лицо газовым баллончиком, после чего избили его. Похожая ситуация произошла 12 февраля на ул. Дубравной. Злоумышленники избили 50-летнего уроженца Афганистана. По обоим фактам нападений возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».