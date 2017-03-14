Вчера газете «Казанские ведомости» исполнилось 26 лет. Как заметили наблюдательные читатели, в ее создании принимают участие не только журналисты, но и внештатные авторы, которые делятся на страницах издания своим взглядом по разным вопросам и жизненным опытом. Считаем, благодаря им «Казанские ведомости» становятся еще интереснее, доступнее - и наш читатель от этого только выигрывает. Накануне дня рождения газеты мы попросили рассказать внештатных авторов о том, как они пришли в редакцию и почему пишут для нас.

Газета для тех, кто интересуется историей

Эту газету читают именно те казанцы, кто интересуется не только историей, но и своей родословной. Те, кто любят свой город и республику не только за спортивные команды и соревнования, но и за величайший вклад в становление России как государства, в ее оборону от недругов.

Именно «КВ» помогают выполнять нелегкую миссию поисковиков в деле возвращения доброго имени земляков, отдавших жизнь за Родину.

Рад, что мои публикации помогают газете в нелегких условиях быть настоящей летописью Татарстана и его столицы. Несмотря ни на какие перемены, «Казанские ведомости» остаются печатным средством массовой информации, островком журналистики, а не рыночным прейскурантом с объявлениями о платных услугах, которые заполняют наши почтовые и мусорные ящики.

Михаил Черепанов, руководитель рабочей группы «Книга Памяти Республики Татарстан»

Мне с «Казанскими ведомостями» по пути!

С этим изданием я сотрудничаю с 2002 года. Нравится, что газета позволяет высказаться на своих страницах, если, конечно, повод для обсуждения интересен читателям. Мои темы - культурная и общественная жизнь города, дачные пригороды, животные. Иногда пишу на основе жизненных наблюдений истории в рубрику «Санта-Барбара» по-казански». Особенно ценны для меня как автора комментарии к моим текстам на редакционном сайте. Ведь очень важно знать, как слово наше отзовется! «Казанские ведомости» - газета спокойная, без «желтизны». Как по Пушкину: «Разумный толк без пошлых тем». К тому же кроме прочих достоинств издания заметно уважительное внимание сотрудников газеты к проблемам и радостям повседневной жизни людей. И потому мне с «КВ» по пути!

Вера Миронова

Читают и соседи, и знакомые

В «Казанские ведомости» я пишу научно-популярные статьи по проблемам, которые волнуют каждого обывателя с точки зрения физики. Приятно, что на страницах издания могу просвещать население по этим важным вопросам. Мой интерес к «Казанским ведомостям» подогревается еще и тем, что, как показала практика, газета остается одной из самых популярных в Татарстане, а количество ее читателей превышает в разы число подписчиков - по моим наблюдениям, одну газету читают не только в семье, но и передают соседям, родственникам. Такая популярность издания объясняется и грамотной работой ее главного редактора Венеры Якуповой.

Ринат Вафин, доцент, кандидат технических наук

Как «КВ» помогают сохранять оптимизм

Еще в далеком юннатском детстве я заметила, что люди, ухаживающие за растениями, особенные: добрые и светлые. С удовольствием принимают помощь и сами всегда готовы помочь делом и советом. Поэтому, когда мне предложили поделиться знаниями с читателями газеты «Казанские ведомости», согласилась не раздумывая. И не ошиблась! Рубрика «Казань огородная» объединяет, пожалуй, самых жизнелюбивых и жизнерадостных читателей, ведь в нашем садово-огородном деле без оптимизма невозможно.

Современный шестисоточник - человек эрудированный. Поэтому моя цель - не поучать, а вовремя помочь советом, подсказать маленькую хитрость, подарить свежую идею, натолкнуть на интересную мысль. Всегда рада откликам и вопросам читателей. Богатых вам урожаев, друзья! Сохраняйте оптимизм и веру в собственные возможности!

А еще для меня газета «Казанские ведомости» словно добрый друг, с которым можно поговорить на самые разные темы. Какое счастье - быть хоть чуточку причастной к ее работе!

Мария Ермолаева

В «Казанских ведомостях» больше позитива

Однажды в «Казанских ведомостях», которые мы выписывали в семье, объявили конкурс «Музей детства». Нахлынувшие воспоминания о детских играх заставили взяться за ручку, и вскоре меня пригласили в редакцию за призом. Здесь и встретила своего преподавателя Людмилу Колесникову из школы молодого журналиста, которую я закончила после рождения сына, пока сидела в декретном. На то время мой небольшой журналистский опыт включал сотрудничество в заводской многотиражке. И вдруг 30 лет спустя после окончания факультета общественных профессий я встречаю свою учительницу в коридоре «Казанских ведомостей»!

Через некоторое время мы обсуждали с ней мое первое задание.

С тех пор прошло 8 лет. За это время к кому только я не ходила на интервью, в какие дальние уголки Казани не забиралась!..

Мне нравится, что газета «Казанские ведомости» позиционирует себя как издание для семейного чтения и в ней каждый может найти свою рубрику. Правильно и то, что она не развенчивает прошлое, не ищет виноватых. Читателю здесь дают слово, и оно часто бывает услышано. Кроме того, газета повышает наши правовые знания, разъясняет, куда и к кому обратиться за правдой. А самое главное - «Казанские ведомости» видят и помогают увидеть своим читателям положительные моменты в окружающем мире. Ведь постоянное муссирование негатива отрицательно влияет на психику и подрывает веру в победу добра над злом. А если этой веры не будет, как тогда жить?..

Софья Хамидуллина

Общий друг и советчик

Помню, как свою первую статью в газету я написал под впечатлением встречи с местными жителями в далекой белорусской глубинке. Статья называлась «Казанцы в гостях у белорусских татар» и вышла в ноябре 2011 года. После поездки мучил вопрос: как передать привет всем казанцам от татар большого поселка Белоруссии? Я же обещал им это сделать. Вот и решил отнести письмо в редакцию «КВ». Удивился, что моя статья через небольшое время появилась в газете.

Почему я сотрудничаю с газетой? На ее страницах можно высказывать свои мысли и суждения по острым жизненным и городским проблемам. Газета поднимает вопросы взаимоотношений в семье, любви, морали, отношения к животным, не забывает о проблемах культуры, спорта и туризма. Очень меня задел цикл статей «История войны в вещах». Имея большой круг друзей и знакомых, которые хранят память о родственниках, прошедших через жернова той страшной войны, я не смог не написать свою историю «Статуэтка», в которой рассказал о боевом пути полковника Ахата Закирова. Как радовались дети и внуки героя, когда вышла эта статья! Вот на таких примерах и воспитывается патриотизм.

Жизнь казанцев такая многогранная и конечно не без проблем, поэтому радует, что есть у нас у всех «Казанские ведомости» - наш общий друг, с которым можно поделиться мыслями, у которого можно получить советы.

Раис Миннуллин

На страницах «КВ» можно поделиться профессиональным опытом

Так получилось, что мое сотрудничество с газетой «Казанские ведомости» началось практически с ее первых номеров. Я тогда работала в Гидрометцентре начальником отдела метеорологических прогнозов. По просьбе редакции мы предоставляли прогнозы погоды и заметки по климатическим особенностям Казани. Подкупала уважительная заинтересованность газеты погодной тематикой и готовность популяризировать метеорологические знания - корреспонденты «КВ» всегда принимали участие в пресс-конференциях, брали много развернутых интервью у специалистов нашего управления по гидрометеорологии.

После выхода на пенсию я продолжаю писать для «КВ» климатические зарисовки о народных приметах, особенностях погодных проявлений в разные месяцы в Казани и ее пригородах с приведением архивных данных по метеонаблюдениям за последние 145 лет. Мне нравится, что на страницах издания я могу поделиться накопленным профессиональным опытом. Кстати, название колонки прогноза погоды «Казанский барометр» было придумано мной.

Роза Шафикова, заслуженный метеоролог РФ