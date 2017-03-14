Гражданин, будучи индивидуальным предпринимателем, занимался продажей алкоголя. Сотрудники Госалкогольинспекции РТ составили протокол на уроженца Набережных Челнов за нарушения правил реализации алкогольной продукции.

Протокол был направлен в суд, который оштрафовал коммерсанта на 10 тысяч рублей. Мужчина с оплатой штрафа не спешил и, в конечном итоге, добровольный срок оплаты истек.

В рамках исполнительного производства судебный пристав составил протокол в отношении должника по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»). Суд назначил челнинцу наказание в виде 40 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.