Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили факт уклонения от уплаты налогов.

Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, а также неправомерного вычета из бюджета суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уклонился от уплаты налогов на сумму более 7,4 млн. рублей.

По данному факту Следственным управленим СК России по Республике Татарстан в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.