При этом 89% граждан России считают, что воссоединение с РФ пошло на пользу и самим крымчанам. Всего 13% респондентов уверены, что данное событие принесло вред.

Среди опрошенных 84% выразили мнение, что региональные субсидии Крыму должны выделяться на равных с другими субъектами РФ, 10% заявили, что средств должно выделяться больше.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.