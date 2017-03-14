78% россиян считают, что воссоединение Крыма с Россией принесло стране пользу, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сегодня пишет «Парламентская газета»
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При этом 89% граждан России считают, что воссоединение с РФ пошло на пользу и самим крымчанам. Всего 13% респондентов уверены, что данное событие принесло вред.
Среди опрошенных 84% выразили мнение, что региональные субсидии Крыму должны выделяться на равных с другими субъектами РФ, 10% заявили, что средств должно выделяться больше.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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