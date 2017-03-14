Вчера, 15 марта, на территории Республики Татарстан было выявлено 15 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 109 фактов выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 95 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, 549 нарушений требования ПДД об использовании ремней безопасности.
Что касается статистики первой половины марта, то как сообщает УГИБДД МВД по РТ, всего за 15 дней этого месяца в республике произошло 123 ДТП, в которых 10 человек погибли, 134 получили ранения.
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