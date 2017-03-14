Экологическим символом в Татарстане станет Лебедь

Белоснежная лебедь станет символом #ЭКОвесны2017. Выбор министерства экологии и природоохранных ресурсов Татарстана пал на эту птицу из-за ее чистоты – она должна стать примером для жителей республики в том, чтобы соблюдать в пространстве вокруг себя чистоту.

Казанские лебеди уже навела на своей территории порядок. Татарстанцы выйдут на весенний субботник 1 апреля. Минэкологии РТ, исполком Казани, экологические общественники намерены провести его на озере Кабан, где собравшиеся будут очищать от накопившегося за зиму мусора берега водоема, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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