Казанские лебеди уже навела на своей территории порядок. Татарстанцы выйдут на весенний субботник 1 апреля. Минэкологии РТ, исполком Казани, экологические общественники намерены провести его на озере Кабан, где собравшиеся будут очищать от накопившегося за зиму мусора берега водоема, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.