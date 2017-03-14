В эту субботу, 18 марта, в рамках Всероссийской акции, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией, в г. Казани, в НКЦ «Казань» состоится молодежный музыкальный патриотический фестиваль «Крымская весна». Начало в 12.00 час.

Крым и Татарстан неразрывно связаны культурно-историческими, духовными и экономическими отношениями. Традиционные связи еще больше укрепились в период воссоединения Республики Крым и города-героя Севастополь с Россией. Татарстанцы с воодушевлением поддержали патриотический порыв крымчан, которые 16 марта 2014 г. на референдуме проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.



Наша республика принимает самое активное участие в реализации совместных экономических, социальных и культурных проектов, внося свой вклад в устойчивое развитие новых российских регионов и скорейшее развитие наработанных веками связей.



Каждый год в Татарстане проходят народные акции в честь славной годовщины крымских событий. Инициатива нынешнего фестиваля принадлежит Лиге студентов Республики Татарстан при поддержке других молодежных и патриотических организаций.



В рамках фестиваля состоится акция «Литературная карта России для молодежи Крыма» по сбору литературы о Республике Татарстан для передачи в библиотеки Крыма: любой пришедший на фестиваль сможет принять участие в данной акции и подарить книгу.



Академией творческой молодежи Республики Татарстан будет организована возможность отправить открытку в Крым перед началом фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.



В фойе НКЦ «Казань» гостям праздника представят выставку картин художников Крыма (организатор - Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова), а также фотовыставку «Многоликий Татарстан» (организатор – Молодежная Ассамблея народов Татарстана).



На фестивале состоится зрительское голосование. Победитель, набравший большее количество голосов, получит приз зрительских симпатий.