21 марта ЮНЕСКО учредил Всемирный День Поэзии. В этот день многочисленные литературные объединения отмечают этот праздник.

В эту субботу, 18 марта в 14 часов в Доме дружбы народов Татарстана (ул. Павлюхина, 57) при поддержке Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан состоится поэтический концерт «Рукопожатие трех республик», посвященный Всемирному Дню Поэзии.

Каждый пришедший на праздник поэзии сможет насладиться живым исполнением стихов и авторских песен. Участниками поэтического концерта станут талантливые и самобытные поэты из Чувашии, Марий Эл и Татарстана.



- Пожалуй, это крупнейшее событие нового года в поэтической среде Поволжья, - отметила организатор и куратор проекта, художественный руководитель поэтического театра «Диалог» Ольга Левадная.



Организация праздника проходит при содействии и участии Марийского регионального отделения Русского литературного клуба, Чувашского регионального отделения Русского литературного клуба, Центра истории семьи и Фонда биографического интервью, а также Университета талантов (Казань), сообщает пресс-служба Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан.