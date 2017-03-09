Овен

Главной причиной вашей чрезмерно независимой позиции на этой неделе будет стремление к неограниченной личной свободе. Поэтому не исключены решительные поступки. Вы даже кардинально измените свой

внешний вид - и это только для того, чтобы обратить на себя внимание.

Телец

Вам придется действовать строго в рамках. Сделать выбор в сложной ситуации будет непросто - помешает ваша неуверенность и чрезмерная осторожность. Лучше некоторое время провести в одиночестве, чтобы проанализировать свои поступки.



Близнецы

Эта неделя обещает много разных событий и интересные знакомства. Друзья потребуют от вас активного общения. Поэтому спокойно и размеренно заниматься делами не получится. Вам представится отличная возможность кратковременного

увлекательного отдыха.



Рак

Не исключены приятные неожиданные события и визиты любимых людей. Поэтому придется пересмотреть свои ближайшие планы и задачи на перспективу. Не исключено нарастание напряженности в семье из-за вашей загруженности на работе и активного отдыха вне дома.



Лев

Вам придется многому учиться - и на работе, и у друзей, и у родителей. Не исключено, что в вашей жизни появится человек, который станет для вас духовным наставником, благодаря ему произойдет пересмотр

нравственных установок и ориентиров в жизни.



Дева

Вероятны незапланированные ситуации на работе. Это вполне соответствует вашему подсознательному желанию острых ощущений и ярких впечатлений. В отношениях с любимым возможна напряженность - это тоже связано

с желанием получить как можно больше нового в жизни.



Весы

Готовьтесь к возможным переменам. И если перестройка на службе дело запланированное и уже решенное, то в личной жизни все сложнее и запутаннее. Чтобы нормализовать отношения

с супругом или возлюбленным, просто продолжайте спокойно делать то, что считаете нужным.



Скорпион

Особого внимания на этой неделе потребует ваше здоровье. Путаница в делах, нарушение сна и отдыха скажутся негативным образом на физическом самочувствии. Попробуйте взять небольшой перерыв и остановитесь в своем стремительном движении вперед.



Стрелец

Влюбленным придется испытать экзамен на прочность отношений, причем стремление каждого к независимости, конечно, не приведет к примирению. Поэтому необходимо пока забыть о своих интересах и переключиться на устремления и намерения любимого.



Козерог

Вы с головой погрузитесь в разнообразные семейные дела; будет много суеты, большей частью напрасной. Не исключено, что придется столкнуться с непониманием домашних. В этом случае заручитесь поддержкой родителей, тогда многое из задуманного удастся выполнить.



Водолей

Вам предстоит активная и творческая неделя. Общение с приятными людьми будет не только через личные встречи и телефонные разговоры, но и социальные сети. Не исключено, что, отправившись по делам службы, вы приобретете необычных знакомым.



Рыбы

Разыгравшаяся фантазия и ваша природная смекалка помогут выйти из трудного финансового положения. А начнете вы с простого правила: не тратить больше

того, что зарабатываете. Брать в долг сейчас не рекомендуется - вернуть деньги быстро не сможете.