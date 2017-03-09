Телец
Вам придется действовать строго в рамках. Сделать выбор в сложной ситуации будет непросто - помешает ваша неуверенность и чрезмерная осторожность. Лучше некоторое время провести в одиночестве, чтобы проанализировать свои поступки.
Близнецы
Эта неделя обещает много разных событий и интересные знакомства. Друзья потребуют от вас активного общения. Поэтому спокойно и размеренно заниматься делами не получится. Вам представится отличная возможность кратковременного
увлекательного отдыха.
Рак
Не исключены приятные неожиданные события и визиты любимых людей. Поэтому придется пересмотреть свои ближайшие планы и задачи на перспективу. Не исключено нарастание напряженности в семье из-за вашей загруженности на работе и активного отдыха вне дома.
Лев
Вам придется многому учиться - и на работе, и у друзей, и у родителей. Не исключено, что в вашей жизни появится человек, который станет для вас духовным наставником, благодаря ему произойдет пересмотр
нравственных установок и ориентиров в жизни.
Дева
Вероятны незапланированные ситуации на работе. Это вполне соответствует вашему подсознательному желанию острых ощущений и ярких впечатлений. В отношениях с любимым возможна напряженность - это тоже связано
с желанием получить как можно больше нового в жизни.
Весы
Готовьтесь к возможным переменам. И если перестройка на службе дело запланированное и уже решенное, то в личной жизни все сложнее и запутаннее. Чтобы нормализовать отношения
с супругом или возлюбленным, просто продолжайте спокойно делать то, что считаете нужным.
Скорпион
Особого внимания на этой неделе потребует ваше здоровье. Путаница в делах, нарушение сна и отдыха скажутся негативным образом на физическом самочувствии. Попробуйте взять небольшой перерыв и остановитесь в своем стремительном движении вперед.
Стрелец
Влюбленным придется испытать экзамен на прочность отношений, причем стремление каждого к независимости, конечно, не приведет к примирению. Поэтому необходимо пока забыть о своих интересах и переключиться на устремления и намерения любимого.
Козерог
Вы с головой погрузитесь в разнообразные семейные дела; будет много суеты, большей частью напрасной. Не исключено, что придется столкнуться с непониманием домашних. В этом случае заручитесь поддержкой родителей, тогда многое из задуманного удастся выполнить.
Водолей
Вам предстоит активная и творческая неделя. Общение с приятными людьми будет не только через личные встречи и телефонные разговоры, но и социальные сети. Не исключено, что, отправившись по делам службы, вы приобретете необычных знакомым.
Рыбы
Разыгравшаяся фантазия и ваша природная смекалка помогут выйти из трудного финансового положения. А начнете вы с простого правила: не тратить больше
того, что зарабатываете. Брать в долг сейчас не рекомендуется - вернуть деньги быстро не сможете.
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