Весна - пора возвращения в наши края перелетных птиц. Завтра по народному календарю отмечается праздник - Герасим Грачевник. Название Грачевник происходит от того, что в старину в этот день ждали прилета грачей, зимовавших в теплых краях. О приметах завтрашнего дня рассказывает наш эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Встретив грачей, люди смотрели, примутся ли они сразу чинить гнезда. Если займутся ремонтом, значит, весна придет быстро. Если же сначала будут сидеть на гнездах и позднее примутся кружиться в заботах об их восстановлении, то придется подождать весеннего тепла несколько дней, а то и больше. На Герасима проверяли скворечники на предмет готовности к встрече с постояльцами. В день Герасима Грачевника женщины пекли печенье в виде грачей и угощали им детвору во всей округе.

Как только грачи усаживались на гнезда, старики говорили, что пора идти в поле. Кстати, эти птицы отличаются небывалой выносливостью - по пути на родину они преодолевают до 50 км в сутки!

С давних пор птица грач пользуется большим уважением у славянских народов. Он - предвестник весны, помощник в истреблении насекомых-вредителей. Считалось, что грачи полезны и в борьбе с нечистой силой, например, с кикиморой.

Пакостей от нее в доме отмечали немало: спутанная пряжа, битые горшки, стук печной вьюшки… Считалось, что грачи способны очистить дом и двор от всякой нечисти. В этот день с помощью заговоров и специальных обрядов выдворяли из дома кикимору. Для лучшего результата приглашали ведуна или знахаря, который обходил углы дома и обметал печь, произнося особые заговорные слова. Люди верили, что после изгнания нечистая сила не сможет вернуться в дом, пока живущие рядом грачи не улетят на зимовку.

Про грачей были сложены и поговорки: «Герасим грача на Русь ведет - скоро снег сойдет», «Грач на горе - так и весна на дворе». Веселые игры грачей сулили погожий денек, а их тревожные крики - дождик.

Тот, кто рождался в день Герасима Грачевника, должен был, как птица грач, вырасти трудолюбивым. На Герасима девушки традиционно гадали, выйдут ли в этом году замуж. Нужно было быстро выбежать на улицу и посмотреть, кто встретится первым. Если женщина - быть свадьбе, а если мужчина, то в этом году сватов не дождаться.

Народный календарь изобилует приметами на Герасима:

- день сухой и солнечный - в лесу будет изобилие ягод;

- грач прилетел - скоро наступит настоящая весна;

- если птицы возвращаются к своим гнездам, значит, весна наступит быстро, через 20 дней уже можно начинать посев зерна;

- грачи на гнездах сидят недолго и взлетают - к холодам;

- поездки на Герасима считаются удачными.