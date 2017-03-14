У православных сейчас Великий пост. Длится он 47 дней. Во время поста следует воздерживаться от мяса, яиц, молока, сладостей, алкоголя. Добавлять в пищу растительное масло, так же как и употреблять рыбные продукты, разрешается лишь в определенные дни.



Интересно, что многие российские знаменитости объявили о своем намерении соблюдать Великий пост. Аргументировали они это необходимостью задуматься о вредных привычках, найти душевное здоровье и работать над собой. Цели и задачи поста различны для человека. А чем он полезен организму? С этим вопросом «КВ» обратились к главному кардиологу Минздрава РТ, заслуженному врачу России и Татарстана, академику АН РТ Альберту Галявичу и заместителю главного врача по медчасти МУЗ «Клиническая больница №2» Зульфие Фатыховой.

- Как вы относитесь к Великому посту с точки зрения его пользы или вреда для организма?

Альберт Галявич: Научными исследованиями доказано, что за период поста у людей нормализуется давление, снижается уровень холестерина в крови, уровень сахара, уменьшается лишний вес. У людей, которые на самом деле держат пост, а не декларируют это, показатели приходят в норму. Мы потребляем очень калорийную еду. Врачи рекомендуют употреблять в день около 2 тысяч калорий. Некоторые люди устраивают себе несколько перекусов в день, не задумываясь о калорийности пищи.

Зульфия Фатыхова: Для здоровых людей пост полезен. Причем временный отказ от мяса не является критическим. Главное, чтобы не нарушился водный баланс. Во время поста человек практически соблюдает гипохолестериновую диету, позволяющую нормализовать общее состояние организма.

- Пост чем-то отличается от той или иной диеты?

Альберт Галявич: Нельзя сводить пост лишь к очередной разгрузочной диете. Да, регулярный переход на более легкую растительную пищу полезен для организма. Наряду с этим следует помнить о том, что болезни сердца в большой степени зависят от стресса, постоянного напряжения.

Зульфия Фатыхова: Пост - не просто период, когда человек ограничивает себя в еде. Нужно помнить, что здоровье - это в том числе и состояние полного духовного благополучия. От мыслей в голове, спокойствия в душе, психологического состояния во многом зависит развитие тех или иных болезней.

- Какую пользу для организма несет постная пища?

Альберт Галявич: В растительной пище много клетчатки, которая улучшает пищеварение, создает благоприятную микрофлору в желудочно-кишечном тракте.

Зульфия Фатыхова: В период поста обмен веществ улучшается, выводится лишняя жидкость из организма. Вообще рацион питания должен быть разнообразным: вареные, тушеные овощи, фрукты, каши, зелень, орехи, грибы. Благодаря этому организм будет получать больше различных питательных веществ и витаминов.

- Кому нельзя держать пост?

Альберт Галявич: Нельзя соблюдать пост людям, перенесшим инфаркт миокарда, страдающим тяжелой формой артериальной гипертонии или сердечной недостаточностью. Не стоит соблюдать пост детям и беременным женщинам.

Зульфия Фатыхова: Нельзя держать пост при наличии эндокринных заболеваний, болезней почек и печени, при анемии, панкреатите, эпилепсии.