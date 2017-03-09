У меня вопрос: может ли отец претендовать на получение материнского капитала? И в каком случае Пенсионный фонд отказывает в выдаче сертификата на материнский капитал?

Ильдар



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, право на получение дополнительных мер государственной поддержки может перейти к отцу только в случае смерти женщины или объявления ее умершей, лишения ее родительских прав либо отмены решения об усыновлении ребенка.

Отказ в выдаче сертификата может быть в случае:

- отсутствия права на материнский (семейный) капитал в соответствии с законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей»;

- лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал;

- совершения в отношении ребенка (детей) умышленного преступления;

- представления недостоверных сведений, в том числе сведений о рождении (усыновлении) или гражданстве ребенка;

- отмены решения об усыновлении ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский (семейный) капитал;

- прекращения права на материнский (семейный) в связи с его использованием в полном объеме.