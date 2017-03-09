Слышала, что в 2017 году страховые взносы будут направлены только в страховую часть пенсии. Что это означает?

Л.Морозова



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, с 1 января 2017 года вступил в силу закон, продливший мораторий на формирование пенсионных накоплений до 2019 года.

Напомним, это не заморозка пенсий и тем более не изъятие пенсионных накоплений. Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии.

Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме, а все имеющиеся пенсионные накопления граждан сохраняются за ними, продолжают инвестироваться и будут выплачены им при достижении пенсионного возраста с учетом инвестиционного дохода за все годы инвестирования.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода средств пенсионных накоплений (СПН) в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Однако не стоит бездумно, поддавшись на уговоры агентов НПФ, писать заявления ежегодно. Важно помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в 5 лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

Если в течение 2016 года гражданином было подано более одного заявления, то решение принимается по заявлению с самой поздней датой подачи. При положительном решении передача СПН будет осуществлена в НПФ при условии вступления его в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

Различают два вида заявления о переводе СПН: срочное и досрочное.

Срочное заявление застрахованного лица о переходе от одного страховщика к другому будет рассмотрено Пенсионным фондом в срок до 1 марта 2021 года. При положительном рассмотрении передача средств пенсионных накоплений будет осуществлена с учетом инвестиционного дохода не позднее 31 марта 2021 года.

Досрочное заявление будет рассмотрено ПФР в срок до 1 марта 2017 года. При положительном рассмотрении передача СПН будет осуществлена не позднее 31 марта 2017 года. При досрочном переводе возможна потеря инвестиционного дохода.

Важно!

Напоминаем, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам и не агитируют к переводу пенсионных накоплений из ПФР в НПФ или в любую управляющую компанию. Консультация населения осуществляется в клиентских службах территориальных органов ПФР в городах и районах республики.