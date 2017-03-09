Я бухгалтер ИП, работаю недавно. С нового года изменились правила уплаты взносов на обязательное страхование. Хотелось бы узнать об этом подробнее.

Зимфира



В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани нам ответили, что с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в части администрирования останется за Пенсионным фондом России. Эти функции следующие:

1. Прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде.

2. Проведение камеральных и выездных проверок (в том числе повторных) за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, а также вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении по их результатам.

3. Принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

4. Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года.

5. Администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

6. Администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пенсию (программа государственного софинансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд России продолжит прием:

1. Сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М - не позднее 15-го числа месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день. Таким образом, последний день представления СЗВ-М за декабрь 2016-го - 16 января 2017 года.

2. Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года).

3. Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала).

4. Копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания квартала). Эти документы представляют сами граждане - участники программы государственного софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в ФНС для своевременного поступления в бюджетную систему Российской Федерации средств страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах налоговых органов особое внимание необходимо обращать на заполнение следующих реквизитов:

1. В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств указывается значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.

2. В поле «Получатель» указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.

3. В поле «Код бюджетной классификации» указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так и за периоды с 1 января 2017 года, утверждаются приказом Минфина России. При заполнении в распоряжении о переводе денежных средств реквизита (104), при указании КБК особое внимание следует обратить на коды подвидов доходов, так как они будут различны в зависимости от периода, за который уплачиваются страховые взносы.

За более подробной информацией можно обратиться в call-центр управления ПФР в Советском районе г. Казани по телефону 279-24-70, также можно оставить свой вопрос на официальной страничке ВКонтакте https://new.vk.com/pfr_sovet.