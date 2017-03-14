11 марта не стало старейшины казанской журналистики, ветерана труда, заслуженного работника России и Татарстана Юлии Федоровны Колчановой.



В минувшее воскресенье родные, друзья и коллеги простились с этим светлым человеком, символом профессии газетчика, не дожившим до 90-летнего юбилея полгода. Как обрадовалась бы Юлия Федоровна, увидев в честь своей персоны в собственной квартире на улице Товарищеской сразу трех редакторов газеты «Комсомолец Татарии», возглавлявших ее в разные годы: Римму Ратникову - председателя Союза журналистов РТ и заместителя Председателя Госсовета Татарстана, Евгения Ухова - в прошлом собкора газеты «Труд», Анатолия Путилова, а также Венеру Якупову, главного редактора «КВ» - газеты, с которой она сотрудничала в последние годы.

Увы, в тот день первые лица республиканской журналистики и бывшие сотрудники «Комсомольца» 70 - 80-х годов прошлого века пришли сказать своему старшему коллеге и наставнику последнее «прости» и вспоминали, каким позитивным, жизнелюбивым и энергичным человеком была Юлия Федоровна. Вспомнили, что в ее трудовой книжке всего две записи: принята на работу литературным сотрудником в 50-е годы и уволена в связи с выходом на пенсию в 90-е. Между ними почти полвека служению любимой профессии. Многие годы Юлия Федоровна неизменно возглавляла отдел учащейся молодежи: была в курсе главных дел школ и вузов республики. Возле нее всегда толпилась молодежь, многих ребят она влюбила в свое беспокойное дело и научила писать.

Евгений Ухов вспомнил о том, как Юлия Федоровна позвала его в газету из студенческой многотиражки, а потом предложила его кандидатуру на должность главного редактора. А Венера Якупова - о том, что одним из многочисленных учеников Колчановой был главред «Советской Татарии» ныне покойный Евгений Лисин.

Вспоминали об искрометном юморе «пионерки» Юли и ее заразительном смехе. О том, что благодаря природному такту она могла ладить, кажется, с любым редактором и сотрудником и была абсолютно неконфликтным человеком. Эта женщина из числа тех, о ком говорят: «Она замужем за журналистикой». Ее семьей и домом на всю жизнь стала родная газета и коллектив, который Юлия Федоровна искренне любила и гордилась тем, что работает именно в комсомольской, молодежной печати, где даже в годы цензуры звучали нотки свободы слова и поднимались самые острые темы. Свидетель того «золотого века» - солидный архив журналиста Колчановой, в котором масса газетных вырезок и исторических черно-белых фотографий. Руководители Союза журналистов РТ попросили родных Юлии Федоровны передать их в музей Союза журналистов.

Еще вспомнили, каким требовательным руководителем был этот Профессионал с большой буквы. Когда Юлия Федоровна оставалась в газете за редактора, Анатолий Путилов или Римма Ратникова могли быть спокойны. Колчанова тщательно вычитывала тексты, проверяя каждый сомнительный факт или дату, ошибки во время ее редакторства исключались.

Уйдя на пенсию после 60 лет, Юлия Федоровна активно сотрудничала с газетой «Казанские ведомости»: участвовала в многочисленных конкурсах, писала отклики на самые животрепещущие темы, делилась воспоминаниями. И в качестве внештатного корреспондента она демонстрировала высший пилотаж отношения к профессии: скрупулезно вычитывала каждую строчку, переписывала и шлифовала каждую фразу. А когда подводили итоги очередного конкурса, лукаво потом спрашивала: «Ну, кто там победил?», зная, что ее труд неизменно оказывается в числе победителей. Например, три года назад конкурсная работа Колчановой «Пусть всегда будет мама» («КВ», 16 мая 2014 года) была удостоена поощрительного приза за пронзительное освещение военной темы. Журналисту шел тогда 87-й год...

Оказавшись прикованной к постели, Юлия Федоровна не теряла бодрости духа и оптимизма и никогда не жаловалась на свою нелегкую участь. Автору этих строк она звонила практически каждую неделю, читала стихи, советовала книжные новинки, расспрашивала о делах журналистской братии. На всю жизнь я запомнила ее мудрую фразу: «Жить-то нужно самой, не перекладывая свои проблемы на чужие плечи».

Простите нас, Учитель, и прощайте!