В октябре прошлого года 17-летний житель Минска в торговом центре бензопилой отрезал голову одной женщине и с топором напал на другую, нанеся ей серьезные увечья. В октябре 2015 года 15-летний отличник учебы из Челябинской области зарезал свою мать и ранил ножом отца. В декабре 2016-го 17-летний житель Москвы с особой жестокостью убил 10-летнего братишку.



Этот список подростковых преступлений можно продолжать. Что это - копирование ужасных сцен из триллеров? Или по стране среди наших детей распространяется инфекция психического нездоровья?

В это же время в военкоматах отбраковывают по состоянию психического здоровья призывников. 18-летнего казанца не взяли на службу в армию, потому что у него были шрамы на руках. Парень, будучи подростком, примерно с 14 - 15 лет время от времени резал себе оба предплечья по непонятным для взрослых причинам. Призывная комиссия, увидев эти шрамы, забраковала парня, рекомендовав ему обратиться к психотерапевту. Молодой человек, конечно же, никуда не пошел, живет себе припеваючи и до сих пор не примерил солдатскую форму.

Все дело в действующем законе, согласно которому никто никого не может принудить провериться у психотерапевта, дело сугубо добровольное. И это, увы, не единичный случай, когда психически больной человек предоставлен самому себе.

Получается, среди нас ходят психически нездоровые люди, которые могут в любом месте совершить страшный поступок? И неизвестно, сколько людей пострадает от их действий. Об этом наша беседа с подростковым врачом-психиатром детского диспансерно-поликлинического отделения Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева Юлией Ильинской.

- Юлия Александровна, можете ли вы подтвердить, что среди нас живут психически нездоровые люди?

- Да, это действительно так. И многие из них ни разу не обращались за консультацией к специалисту. Если поведение человека никому не угрожает, в том числе и ему самому, врачи не могут принудить его к лечению. По закону о психиатрической помощи лечение может приниматься только добровольно. До достижения ребенком 15 лет этот вопрос решают родители, а после врач-психиатр может провести осмотр, дать консультацию и при необходимости назначить лечение только с согласия самого подростка.

- Пример из Казани. 19-летний парень с неадекватным поведением почти год жил в подъезде своего дома. Родной отец не пускал его в квартиру, заявив соседям, что сын ненормальный. При этом мужчина ничего не сделал для того, чтобы положить сына в больницу на обследование. Соседи обращались куда только можно. Врачи разводили руками - парень и его отец отказываются от их помощи. Что же делать в таких ситуациях? Ведь недалеко до беды, трагические примеры есть.

Может быть, стоит уже поменять закон и отменить добровольное обращение к психотерапевтам?

- Это сложный вопрос, и здесь важно не перегнуть палку. Да, сейчас у нас возникают сложности. Мы видим, что подросток болен, его сложно, почти невозможно уговорить обратиться к врачу. Родители тоже не могут повлиять, а порой и не хотят. Тогда нам приходится обращаться в суд с ходатайством. Действительно, это большая проблема, и ее необходимо решать.

- Как и с какого возраста распознать отклонения в психике ребенка?

- Они могут быть в любом возрасте. В подростковом периоде могут случиться эндогенные заболевания. Ребенок в этом случае замыкается в себе, перестает общаться, становится эмоционально холодным. Раньше подросток общался с родителями, был с ними ласков, но вдруг становится совсем недоступным в плане контакта. Он может закрываться в своей комнате, там же отдельно от всех есть. Ребенок перестает следить за собой, делать обычные гигиенические процедуры. У него ухудшается успеваемость в школе. И родителям все это надо видеть, замечать и вовремя обращаться за помощью к психотерапевту.

- Стоит ли посещать психотерапевта с ребенком дошкольного возраста?

- С недавних пор врачи-психотерапевты стали участвовать в диспансеризации населения. Мы осматриваем детей в год, в три года, перед школой. Иногда мы делаем это, когда ребенку требуется логопедическая помощь. И при таких профилактических осмотрах мы выявляем особенности психики. Не всегда можно повлиять на родителей, но в большинстве случаев нам удается уговорить их обратиться за консультацией к психотерапевту. Если вовремя начать лечение, то оно положительно повлияет на ребенка.

- Юлия Александровна, почему подростки режут себе руки?

- Иногда и чаще всего это шантажные поступки, которые возникают из-за конфликтных ситуаций в семье. Подростки режут руки не для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, а чтобы повлиять на родителей, привлечь их внимание. Порой таким образом они хотят отомстить маме, понимая, насколько ей будет страшно и больно.