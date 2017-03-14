Стать балериной хочет едва ли не каждая девочка. Если в детстве эту мечту воплотить не удалось, то есть все шансы встать на пуанты уже в старшем возрасте. В этом на личном опыте убедилась корреспондент «КВ», побывав на занятии по классическому балету.



Оно началось со звуков классической музыки и приветствия на французском языке. Преподаватель делает плавные движения, которые повторяем и мы, ее ученицы. Расправить плечи, свести лопатки и вытянуть носочки - такова основная поза балерины. Смотреть на себя, такую грациозную и женственную, - одно удовольствие. Кажется, что всю жизнь во мне спала балерина, а сейчас ей самое время проснуться.

Первым делом мы сели на коврики и размяли все части тела. В балете важны не только растяжка, крепкие мышцы, но и выворотность ног. Именно поэтому после привычных упражнений мы уделили особое внимание едва ли не каждому суставу ног. А потом началось, пожалуй, самое интересное - мы встали у станка.

Выполняя очередной плавный взмах рукой, представляю себя знаменитой балериной Майей Плисецкой, будто рядом со мной танцуют настоящие профессионалы. Это и 20-летние, и те, кому за 30. Все они обладательницы безупречно ровной осанки, а движения их настолько плавные, словно балетом девушки занимаются с самого раннего детства. На самом деле кто-то гордо называет себя балериной всего полгода, а кто-то - чуть больше года.

Батман тандю, пассе, релеве, плие - это одни из названий поз в балете на французском языке. Будущие балерины, услышав их, тут же начинают плавно разводить руками, скользящими движениями отводить ногу или выполнять полуприсед.

Комплексы упражнений в балете - экзерсисы. Так, есть партерный экзерсис - растяжка на полу с элементами йоги, задания для укрепления мышц и на выворотность. Далее мы начинаем выполнять движения, держась за станок, а после - на середине зала. Представить себя настоящими балеринами позволила прыжковая часть - аллегро.

Чувствовать себя грациозной и утонченной - это, конечно, далеко не все, что дает занятие балетом. Как признаются ученицы, улучшаются и физические данные. Все мышцы тела приобретают тонус, увеличивается растяжка.

- На первом этапе занятий иногда даже не замечаешь изменений. Но окружающие видят, как ты меняешься с каждым днем. Наверное, каждая женщина когда-либо подходила к зеркалу и была недовольна собой. И у меня такое бывает. Тогда я начинаю танцевать и буквально влюбляюсь в себя заново. На практике были случаи, когда балет помогал исправить физические особенности. Например, была ученица с плоскостопием. Я посоветовала ей поделать несколько упражнений, и уже через неделю-полторы мы заметили улучшения. Также девочки отмечают, что меняется походка, становится легче ходить на каблуках. Пятка естественно смотрит вовнутрь - так вероятность подвернуть ногу минимальна, - продолжает преподаватель классической хореографии Рушания Мирзагалямова.

Легкость во всем теле почувствовала и я после занятий. Конечно, не все упражнения давались с первого раза. Но какая мотивация прийти на следующий урок, чтобы увидеть результат!

Совет руководителя танцевальной студии Эльвиры Башаровой



- Самый первый вопрос, который задают девушки, которые приходят на балет: «А для меня ли это?» Многие считают себя непластичными, и это независимо от возраста, а потом на практике понимают обратное. Балетом занимаются многие молодые мамы. Удивительно, как они успевают и детям внимание уделить, и по дому дела сделать, и на работу сходить. И при этом именно такие ученицы самые ответственные. По всем танцовщицам видно, что балерины рождаются у них внутри уже после первого занятия. А потом на весь мир она смотрят именно через их образы.

Мнения учениц

Елена Степанова, руководитель пиар-агентства, фитнес-тренер:



- Я профессиональная танцовщица, сама веду занятия фитнесом. Но балет был моей детской мечтой. Я всегда хотела этим заниматься для развития еще большей грации и пластичности. Рада, что смогла заняться им, уже будучи взрослой. Я как тренер вижу, что этот вид танца - хорошая физическая нагрузка. Укрепляются абсолютно все мышцы.

Нажия Галимова, дизайнер одежды:



- Я считаю, что человек должен сам себя вылепить. Балет позволяет мне это сделать. Да, здесь нелегко, мы получаем физические нагрузки. Но каков результат! Я тренируюсь год, пришла заниматься с нуля. Каждое упражнение визуализирую, пропускаю через себя. Очень приятно, что мной еще больше стал гордиться муж.

Елена Бажгина, дизайнер одежды:



- Я давно искала занятие, которое развивало бы физически и духовно. Когда пришла на балет к Рушание, я поняла: это именно то, что мне нужно. Уже на первом занятии я не могла скрыть своего восторга. У меня шли по коже мурашки от классической музыки и звучания французских слов. На последующих занятиях я поняла, что балет - это еще и большой труд. Занимаюсь полгода и с каждым занятием вижу, как становлюсь сильнее не только физически, но и морально.